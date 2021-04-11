樂天桃猿與台灣虎航合作推出微旅行。（鄭任南攝）

樂天桃猿與台灣虎航攜手合作推出首架彩繪機，今天更直接載著球員王溢正、黃子鵬、樂天女孩與球迷來趟微旅行，飛往日本宮古島上空，除了將「全猿主場」應援搬到空中外，球星們還客串地勤人員，為旅客廣播登機須知，現場好不熱鬧。

這次的微旅行共吸引140名球迷報名參加，一開放報名名額很快就銷售一空，在登機前，球迷還與球星分組進行九宮格比賽，由黃子鵬率領的「老虎隊」擊敗王溢正領軍的「姊姊隊」，之後進行球員、啦啦隊的簽名會。

準備登機前王溢正、黃子鵬及樂天女孩還客串地勤人員為旅客廣播登機須知，由「姊姊」王溢正打頭陣，第2棒的「老虎」更是大秀流利台語，全程用台語廣播，王溢正說：「我知道他台語很流利，所以不意外，上場前有跟他說叫他講台語，但這麼順真的不簡單。」

黃子鵬則表示，自己從小就是跟阿嬤講台語，所以才會講了一口流利台語，「上次搭飛機時已經是12強的時候，真的很久沒坐飛機，原本我還以為今天活動只是在機場跟飛機拍拍照，沒想到真的會飛出去，真的滿好玩的。」

樂天副董事長渡邊崇表示，此次與虎航的合作將會持續3年，今天雖然只是飛到日本上空，但看到這次的活動還是很開心也很興奮，「因為疫情關係自己已經1年沒有回到日本，這次是體驗、懷念飛行的感覺，希望疫情結束之後能夠真正回到日本。」

而日商樂天集團接手Lamigo桃猿，外界也都期待台日雙方會有什麼交流，但礙於疫情關係目前沒有太大動作，但渡邊表示，除了行銷外樂天桃猿與日職樂天金鷲也有交流，球隊接手後首年就派了2位分析員進駐，協助情蒐合作、資訊交換結合，他也期待之後兩支球隊會有更多資訊合作。

樂天桃猿與台灣虎航合作推出微旅行。（鄭任南攝）

樂天桃猿與台灣虎航合作推出微旅行，登機前還由球星王溢正、黃子鵬及樂天女孩為旅客廣播。（鄭任南攝）

樂天桃猿與台灣虎航合作推出微旅行。（鄭任南攝）

樂天桃猿與台灣虎航合作推出微旅行，登機前還進行九宮格投球比賽。（鄭任南攝）

樂天桃猿與台灣虎航合作推出微旅行，樂天女孩還客串空服員替旅客送餐。（鄭任南攝）

(中時 )