25歲香港女星廖慧儀出道前是空服員，被媒體封為「狂野空姐」，而她的私生活也很豐富，去年被前男友Sam指控劈腿，一時想不開墜樓身亡，廖慧儀和小王孔德賢頓時成為千夫所指，IG被網友灌爆。事隔4個月，廖慧儀又爆另結新歡，對象是一名空少，再度捲入三角關係，複雜的感情史引起熱議。

廖慧儀在圈外男友Sam的力挺下參選2020港姐選拔，雖然落選又被扒出黑歷史，Sam始終站在她那邊，一起反擊來勢洶洶的酸民，未料真心換絕情，廖慧儀轉戀港星孔德賢，令Sam大受打擊，絕望留下千字遺書：「在我最需要妳的時候，妳用無數個謊言瞞住我跟另一個人出去」便結束生命；廖慧儀和孔德賢即便否認交往、男方甚至表明僅是普通朋友，還是成為網友言語攻擊的對象，慘冠上「殺人兇手」的罵名，鬧得兩人的演藝事業大受影響，主持工作都飛了。

不過廖慧儀似乎沒學乖，根據港媒《東網》報導，她最近和擔任空姐時結識的空少Ronald從朋友升格為情人，在IG上傳某餐廳的照片，男方也PO出同一間餐廳的照片，還公開標示女方的帳號名稱，更不避嫌的寫道「拍拖」兩字宣示主權。 但廖慧儀回應港媒「沒這回事」，否認有此戀情，但被問到與對方的關係及為何要寫「拍拖」都沒有做出解釋，難免令人產生聯想。

空少Ronald直接標註廖慧儀的IG帳號。（圖／空少Ronald的IG）

至於被戴綠帽的孔德賢，9日錄節目時被問到此事，馬上撇清：「完全不知道，根本沒有聽過」，且早在Sam輕生時，他就趕緊切割，強調把廖慧儀從好友降為普通朋友。

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