近日，中國海軍航母遼寧艦與美國海軍的一艘驅逐艦在菲律賓海有了近距離接觸。這一消息曝光自美國海軍官方發佈的一張照片。美軍在照片圖說中解釋，這張照片是4月4日在菲律賓海拍攝的，照片裡的兩名美軍軍官是「馬斯廷」號驅逐艦的指揮官羅伯特·布里格斯中校與理查德·斯萊中校，他們當時正在導航室里監測水面接觸情況。

照片顯示，「馬斯廷」號導彈驅逐艦與中國海軍航母遼寧艦並排航行，這兩艘軍艦的距離並不算遠，甚至可以很清楚的從美軍的視角看到遼寧艦的舷號和甲板上的艦載機。

美國海軍表示，「馬斯廷」號屬於第71特遣部隊／第15驅逐艦中隊，後者是美國海軍最大的驅逐艦中隊，也是美國第七艦隊的主要水面部隊。

4月5日，中國海軍新聞發言人高秀成海軍大校介紹，日前，中國海軍組織遼寧艦航母編隊在台灣周邊海域進行訓練，這是根據年度工作計劃組織的例行性訓練，旨在檢驗部隊訓練成效，有利於提高維護國家主權、安全、發展利益的能力。今後，中國海軍仍將按計劃常態組織類似演訓活動。

(中時 )