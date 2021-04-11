乘坐電瓶車慢遊麥田，沿途田野風光賞心悅目。（金寧鄉公所提供）

當我們同在一起，其快樂無比!（金寧鄉公所提供）

〈2021金門石蚵小麥文化季〉今天在古寧頭和平紀念公園開幕，隨風搖曳的金黃色小麥田和來自大海肥美的石頭蚵，在穿梭的紅男綠女歡笑聲中，展現濱海鄉村的特色亮點，也讓人看到這座傳統聚落從烽火戰地蛻變成觀光據點的新活力。

〈金門石蚵小麥文化季〉去年因為疫情停辦，縣府祕書長陳朝金率觀光團隊到場，為今春恢復舉辦，持續進行到5月22日的主題活動加油打氣，強調這項以小麥、石蚵為規畫主軸，展現「一鄉一特色」的系列活動，已成為金門觀光亮點之一，很期待在大家的努力下，繼續呈現它結合地景的多元創意，吸引更多鄉親和遊客來到。

金寧鄉長楊忠俊也客串「一日蚵農」，偕鄉親戴起工作手套剖蚵，表現農村子弟十足架式，開心與大家分享滋養世代子民，金門舌尖上的好滋味。

下午登場的重頭戲剝蚵比賽，120名參賽者角逐10個優勝名次，第1名獎品是5公升甕裝高粱酒1罈，第2名3公升甕裝高粱酒1罈，第3名2公升甕裝高粱酒1罈，優勝7名每人各1公升甕裝高粱酒1罈。

金寧鄉公所今年在和平紀念公園主場規畫30攤的園遊會，邀請美食和文創相關業者共襄盛舉，有闖關扭蛋送好禮、麥田滑步車闖關體驗、田間裝置藝術、石蚵手作DIY、小麥創意DIY體驗等10餘個主題單元，詳細行程和內容公告於金寧鄉公所官網。

〈2021金門石蚵小麥文化季〉今天登場，剖蚵比賽十分熱鬧。（金寧鄉公所提供）

金寧鄉公所今年在和平紀念公園主場規畫30攤的園遊會，邀請美食和文創相關業者共襄盛舉。（金寧鄉公所提供）

金門監理站的數位行動監理車也開抵現場，巡迴宣導交通安全。（金寧鄉公所提供）

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