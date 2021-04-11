陸清華大學國家金融研究院院長、IMF原副總裁朱民近日在2021清華五道口首席經濟學家論壇上表示，中國人現在人均月流量是9GB，高於OECD國家的50％；10年以後，2030年（中國）人均月流量大概會達到100GB。

朱民強調，很多人指出這個預測可能還是保守的。「上網人多，流量多，國家在大力推進物聯網，我們去年物聯水準達到10億級，和OECD國家總量相平，10年以後會達到100億級。」他說，數據變成了資源，而且正在變成資產。

(旺報 )