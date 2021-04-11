專家預計：中國人月均流量10年後達100G 17:102021/04/11 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 專家預計，中國人月均流量10年後達100G。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸清華大學國家金融研究院院長、IMF原副總裁朱民近日在2021清華五道口首席經濟學家論壇上表示，中國人現在人均月流量是9GB，高於OECD國家的50％；10年以後，2030年（中國）人均月流量大概會達到100GB。 朱民強調，很多人指出這個預測可能還是保守的。「上網人多，流量多，國家在大力推進物聯網，我們去年物聯水準達到10億級，和OECD國家總量相平，10年以後會達到100億級。」他說，數據變成了資源，而且正在變成資產。 (旺報 ) #國家 #經濟學家論壇 #達到 #流量 #中國人 也許您會感興趣 其他人正在看 兩岸熱門新聞 美交通部長：我不滿意中國人比美國人享有更好的基礎建設 - 兩岸 陸疾控中心主任高福坦承科興疫苗保護效力僅50％ - 兩岸 - 中央社 王毅通話法官員 讚倡歐盟自主 - 焦點新聞 - 旺報 氣氛不佳影響氣候會談 拜登政府首位高官訪中行程恐遭取消 - 兩岸 美國海軍發佈照片：中國航母遼寧艦和美艦近距離碰面 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。