農委會近日終將2公噸鳳梨鮮果成功出口至澳洲，但售價是當地鳳梨的3倍。當地僑胞痛批，輸澳的鳳梨切開後根本是「黑心貨」，丟臉丟到國外。對此，「台農發」坦言，進口商未全程低溫冷鏈運輸造成悶壞致感抱歉。新加坡也爆出台灣鳳梨內部褐化，品質參差不齊，讓原本支持的僑胞「真心換絕情」。

對此，農業專家「Linbay好油」林裕紘直言，鳳梨採收時若溫度過高，又在貨櫃悶住，果芯外圍會氧化，因此要先把果芯降溫，但在台灣有此設備的包裝廠很少。另外，他也踢爆，有人拿黑心鳳梨騙日本人是蜜鳳梨，日本人被唬得一愣一愣的。

農業專家「Linbay好油」林裕紘9日受宅神朱學恒邀請，在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》網路節目中開直播，暢談鳳梨的前世今生。他首先介紹金鑽鳳梨的起源，也就是台農17號，是嘉義農試所的張先生所培育出來的品種，張先生也被稱為「金鑽鳳梨之父」。

而最早種植金鑽鳳梨的農民，則是一位陳先生，是他同學的父親，又好種，非常甜，不咬嘴，一炮而紅，金鑽鳳梨在民雄一帶越種越多。而如果鳳梨還沒熟，顏色偏白會帶酸，同行戲稱是「白玉鳳梨」，其實正常成熟的鳳梨切開是金黃色的。

「Linbay好油」指出，台灣鳳梨一直以本土市場為主，直到2008以後開拓大陸市場，到2011大爆發，有時候小三通賣到大陸，比運到北農還要快，下午採收到包裝廠，隔天下午就可以在廈門通關，不需冷藏，雖然運費也不見得便宜，但運到日本要7到10天，還需要冷藏。

至於在外銷其他國家，由於外國人不講究，能吃就好，所以市場最主要是價格因素，一公斤兩三塊澳幣。但是，外銷講究「耐儲、同熟」，可以一次派工採收完畢，金鑽鳳梨並不適合，且大小不一樣，下雨之後還會吸水，變成水浸狀，變成「肉聲果」，不是「鼓聲果」，且不太會回復，多送去加工廠。至於日本切成小盒販賣，主要是因為怕品質不穩定，乾脆切開以小盒販賣，讓消費者看到果肉品質，也避免客訴。

但最近出現黑心鳳梨，「Linbay好油」披露，是那家進口商第一次做鳳梨貿易，還不太懂得其中過程所致。他強調，還有人騙日本人那是「蜜鳳梨」，日本人還被唬得一愣一愣的。

(中時新聞網)