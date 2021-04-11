屏東一名29歲曾姓女子8日晚間騎機車時遭人刻意開車衝撞，隨後竟把她擄走，曾女9日被發現時已無生命跡象，警方調查作案的黃嫌長期跟蹤曾女，這起事件再度讓外界又關注立法院《跟蹤騷擾防治法》修法進度，國民黨立委李貴敏痛批，該法案明明朝野立委都支持，卻一直被拖著，發生這樣悲劇是典型「官僚殺人」。

李貴敏說，讓人氣憤的是，這不是突發狀況，曾女兩度向警方求救，但警方依現行法令就是難以申請保護令而導致慘劇發生。這就是她長期以來始終要求盡速通過《跟蹤騷擾防治法》的原因。明明朝野立委都支持，為什麼就是不讓法案通過？

李貴敏質疑從上次台南女大生命案，到曾小姐的慘劇，不都是典型的「官僚殺人」？一而再、再而三的傷亡事件，已令人忍無可忍，民進黨既已全面執政，又扼殺在野及媒體監督，自然不應再推脫卸責。

李貴敏痛批，推諉怠惰，沒有作為，已經是民進黨政府的通病。不光是「跟蹤騷擾防治法」在拖，救命的台鐵邊坡告警系統不也是延宕2年，拖到這次太魯閣號嚴重傷亡發生？

李貴敏呼籲，民進黨掌握國會絕對優勢，作為在野黨，拜託民進黨政府別再睡了，別再坐看人命枉死的憾事發生。要知道，預防與提前遏止比任何事都重要，讓警方執法有法律依據，知道SOP該怎麼走，才能依法行政保護民眾安全。

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(中時 )