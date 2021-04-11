桃園醫院群聚感染事件再添1死亡，為醫院綠區遭感染的退休老師「案889」，桃園市長鄭文燦11日表示，已指示衛生部門、社政部門專案輔導，陪家庭度過難關。

中央流行疫情指揮中心11日公布新增1例新冠肺炎死亡案例，為桃園醫院群聚感染事件的案889，因曾在1月8至11日住進桃園醫院治療，出院後到另一間醫院就診時，院方機警發現，和陪病的妻子（案890）雙雙確診，卻仍釀同診間陪母就醫的案908也確診，一度因無法確知感染源，中央宣布擴大回溯專案，匡列居家隔離5000人。

案889是退休教師，60多歲男性，有慢性病病史，24日確診，入院後病況加劇，一度要靠呼吸器及葉克膜治療，2月22日解除隔離，但因其他疾病持續住院治療，3月17日移除葉克膜後仍持續使用呼吸器，4月8日陸續出現呼吸喘、血壓下降及嚴重心律不整，次日經急救仍因肺炎併敗血性休克不幸病逝，成為桃醫群聚中第二名死亡者。

桃園市長鄭文燦表示，案889因為合併重症不幸病故，市府會專案輔導，強調確診時，已經請市府的衛生部門、社政部門對個案家庭進行各項的輔導工作，希望能夠幫助他們度過這個難關。

據了解，案890已出院，夫妻倆早已解除隔離，且都有家屬照應，因此市府不會像幫首位桃醫群聚事件病逝的案907一樣，一手包辦護理師婆婆後事，而是會採人道關懷方式協助。

(中時 )