依照《促進轉型正義條例》成立的「促轉會」，去年5月通過展延1年，今年期限將屆，綠委提案修法延長3年，並獲得行政院長蘇貞昌支，以「充實其任務」。

此舉遭到「台灣民間真相與和解促進會」提出5大疑問，包含《促進轉型正義條例》的立法精神、委員會的核心任務、實際運作績效等，質疑若再延任是要成為萬年機關！

不過，有學者施威全批評，自我掩飾的機關，逾越獨立機關法律分寸的主委，應該每年在「東廠事件日」，舉辦紀念會，自我憑弔，這不就是轉型正義應該做的事？

此外，香港媒體《亞洲週刊》今年第10期更以專文指出，綠營轉型正義的中心，根本就是「清算與鬥爭」，尤其在今日，台灣更加撕裂，「和解」隱而不提，自招東廠，人人自危。

《亞洲週刊》指出綠營轉型正義的盲點，首先是國際上的轉型正義，分為德國模式的防衛性民主，與南非模式的真相和解。南非模式是目前國際社會主流，但是需要 「去殖民地化」，這點恐怕綠營不敢做。

其次談轉型正義，不能不談歷史脈絡，近者如國共內戰延續與美蘇冷戰。遠者如中日甲午戰爭，如果不談這些歷史脈絡，能真正帶來反思嗎？

第三，《亞洲週刊》譏諷綠營，又要為二二八死難的共產黨員平反，又制定《國安五法》處處防範境外勢力，是得了精神分裂症吧！

第四，台灣的不公不義，早在日本殖民時代就開始了，當年附隨於日本殖民政府的幫兇，要不要也算一下？

第五，如果強調黨產的不當，洪秀柱即指出，國民黨帶來的黃金與故宮文物，難道對台灣沒有貢獻？

《亞洲週刊》引述學者陳芳明的看法指出，民進黨不承認中華民國，不正視中華民國憲法，不與國民黨和解，則轉型正義永遠無法到來。

(中時新聞網)