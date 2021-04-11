齊齊哈爾一列車被軌道旁大火逼停 乘客稱火車玻璃被烤得特別熱 17:202021/04/11 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 齊齊哈爾一列車被軌道旁大火逼停。（北京日報） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 齊齊哈爾一列車被軌道旁大火逼停。（北京日報） 從北京開往齊齊哈爾的K382次列車，4月10日行駛至黑龍江省富裕縣境內時，因軌道旁蘆葦塘起火，列車停止前進。視頻中，從火車車廂向窗外看去，軌道邊燃起熊熊大火，旅客被迫滯留在列車上等待。 根據乘客描述：「我們大伙就往窗外瞅，完了乘警來了就說都靠窗戶遠一點。這時候火就過來了，老大的大火了。那邊蘆葦子多，後來火就過來了，整個火車這邊這一側。整個全著了，就是把那個火車的玻璃，烤的特別特別的熱。」 目前，起火原因有關單位正在在調查中。 (中時 ) #軌道 #火車 #齊齊哈爾 #列車 #著火 也許您會感興趣 其他人正在看 兩岸熱門新聞 美交通部長：我不滿意中國人比美國人享有更好的基礎建設 - 兩岸 陸疾控中心主任高福坦承科興疫苗保護效力僅50％ - 兩岸 - 中央社 王毅通話法官員 讚倡歐盟自主 - 焦點新聞 - 旺報 氣氛不佳影響氣候會談 拜登政府首位高官訪中行程恐遭取消 - 兩岸 美國海軍發佈照片：中國航母遼寧艦和美艦近距離碰面 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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