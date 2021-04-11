齊齊哈爾一列車被軌道旁大火逼停。（北京日報）

從北京開往齊齊哈爾的K382次列車，4月10日行駛至黑龍江省富裕縣境內時，因軌道旁蘆葦塘起火，列車停止前進。視頻中，從火車車廂向窗外看去，軌道邊燃起熊熊大火，旅客被迫滯留在列車上等待。

根據乘客描述：「我們大伙就往窗外瞅，完了乘警來了就說都靠窗戶遠一點。這時候火就過來了，老大的大火了。那邊蘆葦子多，後來火就過來了，整個火車這邊這一側。整個全著了，就是把那個火車的玻璃，烤的特別特別的熱。」

目前，起火原因有關單位正在在調查中。

(中時 )