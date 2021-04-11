高雄一名22歲男子，今(11)日喝完酒後，開著剛買的賓士車，到夜店載3名辣妹好友回家，男子行駛經過車站西路時，車輛意外失控自撞變電箱、還有鐵皮圍欄，剛買來的賓士車直接撞爛，男子也因為酒駕，遭公共危險罪送辦。

22歲趙姓男子，職業是一名木工，才剛砸下百萬，購買一輛二手賓士車，當晚開著新車，從夜店要載3名辣妹好友返家，未料疑似車速太過，過彎不慎，整輛車撞上鐵皮圍欄還有變電箱，車上4人全部受傷，一名18歲女子腰椎骨折、19歲女子肢體腫脹、另一名19歲女子左手骨折，幸虧全部沒生命危險。

車禍發生處(圖/取自臉書高雄大小事)

至於趙男傷勢較輕，意外發生當下自行下車，接著扶另外3女下來，趙男向警方表示，因為地板太滑，轉彎時才會失控自撞，而警方也發現賓士車使用臨時車牌，趙男則坦承，之前因為超速違規，監理站先發給他臨時車牌。

結果這次因為酒測值高達0.3毫克，再度因為違規被逮，才剛入手的賓士車車頭被撞爛，趙男表示先拖回車廠，看是否能維修。警方表示趙男因為車速過快，酒測值也超標，訊後依公共危險罪送辦。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時新聞網)