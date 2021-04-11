手搖飲始祖快可立是許多 7、8年級生的共同回憶。(圖翻攝自Google map)

台灣人愛喝手搖飲，在街上走沒幾步就可看到琳琅滿目的選擇，一名網友就提問，有些飲料店紅極一時，不過好景不常如今剩沒幾家店，他更好奇「有哪些飲料店是屬於7、8年級生記憶中的味道？」貼文發出後不少網友一致點名「快可立」，更直呼真的很經典、超懷念。

原PO日前在PTT上發文表示，他認為有些飲料店紅極一時，不過好景不常，當初開幕的盛況到如今剩沒幾家分店，他更好奇，有哪些飲料店是7、8年級生記憶中懷念的味道，而他自己也舉例店家，「目前想到普洱世家、紅太陽、珍珠工場、狐狸尾巴還有水巷茶弄等等」。

貼文發出後勾起不少7、8年級生的回憶，開始分享自己記憶中的味道，「輕鬆小站，一泡而紅！」、「懷念休閒小站的綠豆沙，只要20塊」、「清玉吧，風潮一下就過了，記得沒超過兩個月」，此外，最多人點名的就是快可立，「快可立，泡沫紅茶店」、「當年只有快可立」、「快可立...好懷念啊」、「手搖飲最早就是快可立」。

據了解，快可立在1996年於台中發跡，隔年老闆將版圖拓展至台北大安區，當時快可立販賣一杯容量500毫升的珍珠奶茶訂價新台幣25元，每天營業額平均新臺幣3萬元，月營業額達新台幣百萬元上下，不過到了2006年，「快可立」與「葵可利」因商標使用權引發訴訟，如今快可立在台分店也不多，大多至國外設店。

(中時新聞網)