109學年度大專排球聯賽(UVL)公開男一級季軍戰11日上午在輔仁大學中美堂開打，由上學年度爭冠組合台灣師大、中原大學對決，台師大收拾挑戰14連霸夢碎的失落情緒，以25比20、25比21、29比27擊敗中原，拿下男子組季軍。

台師大昨天意外以1比3敗給彰化師大，自96學年度起締造的賽史最長13連霸紀錄告一段落，隊長黃正良坦言，完全是受到壓力所影響，臨場沒發揮出應有表現，賽後球員止不住淚水，黃正良也透露，「回去大家都一起哭了。」

近15年來首度無緣冠軍戰，台師大的失落可想而知，即使今天還要面對季軍戰，黃正良指出：「大家有點垂頭喪氣，前一天受的影響太大，今天從一早來球場開始，感覺大家態度不是很好。」身為隊長，黃正良也不斷向隊友們喊話，「雖然沒了連霸，我們還是要有目標，在我眼裡，台師大會強，不是因為你們好或不好、不是看名次，而是過程中的態度。」

看在教頭張恩崇眼中，選手今天打起毫無束縛，「很歡樂、應對很輕鬆，比賽要的就是這種感覺，今天就算輸了，我也覺得開心。」

原本期待能高捧的冠軍盃最終換成了季軍獎盃，黃正良語帶遺憾地說：「不是我想要的。」張恩崇則表示：「雖然有遺憾，仍可以接受，也希望這只是逗點，不是句點。」

(中時 )