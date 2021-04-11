【LIVE直播】大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會｜2021.04.11

今天4月11日下午，大陸國務院聯防聯控機制舉行新聞發佈會，介紹新冠疫情防控和新冠疫苗接種情況。目前中國新冠疫苗接種了多少劑次？新冠疫苗能和HPV疫苗同時接種嗎？接種疫苗前後可以飲酒嗎？會上，中外記者提出了諸多外界關心的問題。官員表示，大陸疫苗「應接盡接」政策不等於強制接種。

＊中國新冠疫苗接種總劑次數為全球第二

截至2021年4月10日24時，各地累計報告接種新冠病毒疫苗16447.1萬劑次。我國新冠病毒疫苗接種總劑次數為全球第二。

＊克爾來福全球累計接種近1.3億劑次

截至目前，克爾來福在全球已經累計接種接近1.3億劑次，不管是臨床研究還是獲批緊急使用或者附條件上市之後大規模的使用，均沒有觀察到疫苗的抗體依賴性增強效應。

＊新冠疫苗應接盡接不等於一刀切

近期個別地方在疫苗接種工作中出現了簡單化，甚至一刀切的情況，強制要求全員接種，必須堅決予以糾正。要堅持應接盡接和自願的原則相結合， 在充分告知的基礎上，引導並鼓勵群眾積極接種，主動接種，切實提高群眾的獲得感、幸福感、安全感。

＊新冠疫苗接種圍繞「兩個重點」開展

一是重點地區，優先確保全國疫情發生風險高的口岸城市、邊境地區、大中型城市，以及既往發生過聚集性疫情的地區重點推進接種工作。二是重點人群，包括冷鏈從業人員、醫療衛生人員、機關企事業單位人員、高等院校學生及教職工、大型商超服務人員和保障社會運行的交通、物流、福利機構相關人員等重點人員。

＊瑞麗疫情提醒境外輸入壓力未減輕

因境外輸入而引發國內疫情發生甚至擴散的風險依然存在，疫情常態化防控措施落實不能鬆懈，千萬不要以為春暖花開，氣溫升高，新冠流行季節過去了。要始終堅持常態化個人防控措施，保持社交距離、戴口罩、勤洗手等。

＊接種新冠疫苗不影響HPV疫苗免疫效果

接種HPV疫苗和新冠疫苗不會影響免疫效果，但是發生疑似不良反應需要鑒別，建議接種新冠疫苗和HPV疫苗至少要間隔2周。

＊個別疫苗接種者出現心因性反應

一些年輕女性在接種疫苗後出現頭疼、噁心等心因反應。在接種疫苗過程中不需要過度焦慮，要以放鬆的心態去接種這個疫苗，這樣會大大減少出現心因性反應。

＊接種前後不宜飲酒

過量飲酒確實影響免疫功能，建議接種疫苗前後要保持一個平穩的生活狀態，以保證接種疫苗有效，也保證疫苗接種風險的降低。

＊五一假期不要組織、參與大規模聚會

五一長假大家都想出去走一走，看一看，享受春天的美麗。但要時刻牢記，疫情防控不能放鬆。在假日期間，不要組織、參與大規模聚會、聚餐等聚集性活動。

＊中考前後如出現疫情，中高風險地區可考慮適當調整時間

各地要保中考有序進行。回國參加考試的人員以及其密切接觸者，安排備用考場，確保他們參加考試。如果在中考前後出現有疫情，有中高風險，這些地區可以考慮適當調整中考時間。

(中時 )