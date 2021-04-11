台灣制憲基金會11日舉辦「環境權入新憲的挑戰、困境及可能」演講活動，邀請台灣制憲基金會副執行長宋承恩（左1）、台灣制憲基金會副執行長胡博硯（左2）、台灣綠黨秘書長張竹岑（右2）、律師李菁琪（右1）等人就「台灣新憲法公投運動的現況與展望」為題演講。（鄧博仁攝）

台灣制憲基金會11日舉辦「環境權入新憲的挑戰、困境及可能」演講活動，邀請台灣綠黨秘書長張竹芩（左起）、台灣環境保護聯盟會長劉志堅、北冥有魚國際法律事務所主持律師李菁琪、地球公民基金會副執行長蔡中岳等人就「新憲法下的環境權想像及實踐」為題演講。（鄧博仁攝）

台灣制憲基金會副執行長宋承恩今日表示，台灣家庭的貧富差距，最高和最低差到6.1倍，創下7年來新高，且囤房族有48萬人，逾千人持有10戶，未來制憲方向，除了讓國家正常化外，也應該是人民的幸福白皮書。

制憲基金會今日召開「環境權入新憲挑戰、困境及可能」座談會，探討制憲方向，而內容大概分為「台灣新憲法公投運動現況與展望」、「當前憲法下環境權不足」、「新憲法下的環境權想像及實踐。」

宋承恩指出，一個國家的組成要看人民，人民希望這個國家是怎麼樣子，傳統上都會調查3個面向，第1種是自認為台灣人、第2種是自認為中國人，第3種為既是台灣人也是中國人。

宋承恩說，2016年適逢蔡總統當選，而且前幾年又有太陽花事件，當時自認為是台灣人的比例達到80.8％。到了2020年2月，自認為是台灣人的有83.2％。認為自己是台灣人也是中國的有6.7％，認為自己是中國人的只有5％左右。

宋承恩表示，台灣是事實上的國家沒問題，但還缺了國際承認，而基金會做了多次民調都指出，多數民眾都支持台灣朝正常國家方向前進，這樣的民調有84.9％，特別是30至39歲的青年更高達9成，都是如此認為。

宋承恩指出，近年來台灣經濟自由度提升至全球第6，為歷年最佳成績，但現在卻面臨很大的問題是，我們的貧富差距是7年來最大值，最高20％家庭收入平均213.8萬，跟最低20％家庭收入35萬相比，差6.1倍，且差距是連續3年增加，而囤房族近50萬人，上千人持有10戶以上。

宋承恩說，制憲工作除了是正常國家化外，也應該是人民的幸福白皮書。這部憲法不僅該具備現代意義人權觀的憲法外，內容也要符合台灣人民所需。

宋承恩表示，不論是藻礁公投或是勞權，一直到環境權、居住權等等，都牽涉到台灣這塊土地如何深化價值變成治理的一部分。而環境權要入憲，是因為決策過程中，環境權應該被列入考慮，台灣的環評經常流於形式，甚至被認為是開發的阻礙。

宋承恩指出，在政策辯論過程中，經常面臨訊息不清、互相指責假訊息的問題，因此需要更深入的思考如何創造治理模式，放入憲法中，成為基本價值。

(中時 )