大陸國家市場監督管理總局於10日宣布，指阿里巴巴集團濫用市場地位，對平台商家提「二選一」壟斷行為，決定對其裁罰182.28億人民幣（折合新台幣約790.8億元），創下大陸反壟斷法以來，最高罰金；不過，儘管此次裁罰已塵埃落定，但有分析指出，對阿里巴巴集團的懲處或只要打「出頭鳥」而已，後續恐還會有平台巨頭遭波及。

大陸國家市場監管局於昨日發出公告，阿里巴巴集團自2015年以來，濫用其市場地位，對平台商家實施「二選一」的壟斷行為，決定予以該公司2019年大陸境內銷售額4557.12億人民幣4%的裁罰金額，即182.28億人民幣；裁罰結果出爐後，阿里巴巴集團發出公開信，內容表示會誠懇接受此次處罰，堅決服從。

根據《路透社》報導，有分析人士認為，即使針對阿里巴巴網路銷售業務的處分已經告一段落，仍需注意相關後續，該公司可能面臨如媒體等其他業務的調整；此外還指出，大陸對平台壟斷的監管與日俱增，這次針對阿里巴巴的裁罰或只是要打「出頭鳥」，後續可能將有更多平台受到波及。

香港智易東方證券CEO藺常念表示，「在阿里巴巴遭到懲處後，接下來大陸其他網路巨頭可能也會修理」，過去政府對這些巨頭的壟斷行為睜一隻閉一隻眼，但如今再也不能這樣做，它們仍能擁有龐大的市佔率，但不再有現在的支配地位。

上海AEQUITAS RESEARCH分析師LU MING透露，大陸市場監管局可能將懲處更多電商平台，諸如線上汽車和房地產機構；只不過即使阿里巴巴遭重罰天價罰金，LU MING仍看好其後續發展，「對阿里巴巴股價只會有短期的影響，不會波及其價值」。

而針對此次裁罰，大陸官媒也發出聲明，表示這次懲處旨在強化反壟斷和防止資本無序擴張的措施，並不是否定阿里巴巴在經濟社會發展的重要性，以及國家對平台經濟發展態度有所改變。

(中時新聞網)