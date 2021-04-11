參拜白沙屯媽祖，蔡英文：團結互助，克服疫情、水情挑戰。（取自蔡英文臉書）

蔡英文總統今天前往苗栗縣通霄鎮「白沙屯拱天宮」參拜，祈求媽祖保佑台灣風調雨順、國泰民安。她說，相信透過這樣的團結互助，我們一定可以克服疫情、水情挑戰，讓台灣平安順利。

蔡英文在臉書表示，她連續第三年來到白沙屯拱天宮，見證白沙屯媽祖準備啟程進香。她做過白沙屯媽祖的香燈腳，走在人群中，更能感受到大家不分彼此，為了共同的目標打拚。相信透過這樣的團結互助，我們一定可以克服疫情、水情挑戰，讓台灣平安順利。

蔡英文指出，今天出門前，她也召開會議，指示執政團隊：當前的重中之重，就是要全力處理太魯閣號事故的善後，協助傷者及罹難者家屬，並加速進行台鐵改革。

另外，對於大家關心的公投議題。她強調，民主進步黨作為執政黨，必須負起責任，傾全力向社會各界說明。我們達成行政院及立法院黨團皆不提對案的共識，將會透過正面論述、積極說明，讓大家充分了解資訊後，一起為台灣的未來做出正確選擇。

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(中時 )