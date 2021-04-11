大陸國家衛健委新聞發言人米鋒11日表示，針對大陸個別地方新冠疫苗接種工作中出現簡單化，甚至一刀切的情況，強制要求全員接種，必須堅決予以糾正。

香港信報報導，米鋒11日在大陸國務院聯防聯控機制記者會中表示，近期，全球疫情再次反彈，大陸邊境城市瑞麗出現聚集性疫情，提示外防輸入、人物同防仍是目前防疫的重中之重。

另一方面，大陸目前正在應接盡接、按梯次，對重點族群，重點地區、重點城市加快推進新冠疫苗接種。截至10日，全大陸累計報告接種新冠疫苗1.645億劑次。

大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友11日在同一場合表示，瑞麗疫情提醒因境外輸入而引發大陸疫情發生，甚至擴散的風險依然存在，同時，疫情常態化防控措施落實不能鬆懈。

吳尊友又指，瑞麗啟動對全民進行疫苗接種。由於瑞麗地理位置比較突出，處在邊境，其獨特的地理位置和社會經濟活動，使瑞麗這個邊境小城輸入新冠肺炎疫情的風險比其他地方更高，及時讓民眾接種疫苗，應該說是對大家的保護。

(工商 )