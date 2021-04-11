隨著美元指數稍軟、尋求92整數價位支撐，新台幣對美元匯率上周小幅回升，相對於人民幣、韓元對美元匯率今年迄今都有明顯貶幅，新台幣截至4月9日仍有0.25％的升幅，與貿易競爭國間受到非成本牽制。

外銀交易室分析，依上周歐元、英鎊對美元匯率維持3月以來趨貶的方向，美債殖利率若續繼推高，美元指數將很快回到續高的主軸，估計主要亞幣將再現一波貶幅，但至於貶幅有多大？走貶時間會多長？外銀分析師多所保留，因為一切都會與疫情發展和美國經濟復甦有關。

3月以來美元「收復」部分，美元指數帶領的反彈波明顯，其它貨幣的相對走勢，市場焦點在英鎊和澳幣。歐元在3月底一度跌到5個月來的最低1.172，渣打銀行分析，4月上旬英鎊走勢已現疲態，帶動歐元兌英鎊大幅反彈。富蘭克林證券投顧表示，預估近期英鎊獲利了結賣壓緩解後，仍將吸引資金青睞，短線半年線1.368價位有撐，後勢上看季線1.385。

至於強勢美元對於澳幣的影響，在市場風險偏好轉變下，獲得緩解，澳幣回穩在 0.760附近，渣打銀行認為，澳幣風險層面狀態屬平穩，預計關鍵支撐在 0.756。澳幣為大宗商品貨幣，近期大宗商品價格帶動通膨議題，也成為澳幣的保護罩。

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