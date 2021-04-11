4月2日台鐵太魯閣號於花蓮出軌意外釀50死、逾200人輕重傷，為台鐵半世紀以來最嚴重事故，前交通部長葉匡時表示，台灣鐵路的邊坡監測預警系統並沒有與時俱進，技也都掌控在外國手上，自主性改善能力不足，加上政治利益不斷介入，台灣工程管理能力在逐漸喪失中。

葉匡時今(11)日受邀參加中廣「台灣加油無所不談」節目，就《花蓮太魯閣號火車出軌慘劇及台鐵之改革與未來》為主題，就台鐵公司化的可行性、挑戰、改革與未來進行分析討論。

葉匡時表示，由這次意外事故可以看出，台鐵邊坡工程的公安防護明顯不足，按照規定鐵道邊坡周圍應該要有圍籬，看出台灣人的公安意識薄弱。

另外，外包廠商是個很小的公司，給有商譽的大公司來做應該會好很多，但這也牽涉到一個現實問題，東部偏鄉台鐵工程拿的預算金費偏低，大的工程公司根本不願意做，當地工人非常難請，所以現在有人質疑李義祥過去有許多不良紀錄，為何這麼多工程都要他來做？「相較於外界說的包庇，更可以推測是因為沒人願意做。」

葉匡時說，現在政府逐漸失去工程管理的能力，早期交通部有自己的工程隊，工程的經驗豐富，經驗豐富的人才能做監工的工作，現在都外包出去，交通部剩下最多的只剩工程行政人員，只會發包不會監工，但這還是要管理啊，而這也反映出一個更根本的問題，不只工程管理，連公務機關監管能力都在喪失中。

葉匡時指出，台灣的邊坡監測預警系統多年來並沒有與時俱進，變得只能向外國買，技術變得掌控在外國手上，導致自主性改善能力不足，再加上政治利益不斷介入，這些都是要正視的問題，但重點還是政府有沒有決心來改革。

葉匡時表示，現在很清楚看到行政院和交通部在互相踢皮球，但林佳龍有沒有把這件事當成當務之急？行政院沒有回應就應該要催，至於行政院有沒有也把台鐵改革當作優先次序和工作在做？

「我很擔心這次吵完後還是沒有根本的改革，大概2到3個月台鐵還是繼續維持這樣的狀況，新的議題起來大家都忘了，這是台灣很悲哀的現實。」

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(中時 )