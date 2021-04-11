內政部營建署今日發布新聞稿表示，去年新北市政府打算在三重、中和蓋長照機構，但中和民眾反對，為避免三重居民反彈，將組成專案小組，請新北市政府說明。

營建署指出，去年7月新北市政府提出三重、中和區等地，興建高齡住宿長照機構時，中和區有部分民眾，反對在前國防管理學院運動場舊址興建「銀新生活城」，新北市衛生局因此宣布中和案暫緩辦理。

營建署說，「銀新未來城」位於新北市三重區碧華國中舊校區，新北市政府於去年11月提送將學校變更為衛生福利特定專用區、綠地用地及道路用地，面積合計約2.88公頃，未來規畫住宿型長照機構約200床、還有樂齡住宅約700戶及商業設施。

營建署表示，為避免使用中的校園，作為興建長照醫療使用，而引發居民反彈抗議，內政部都市計畫委員會將組成專案小組，並召開會議釐清。

營建署指出，目前新北市政府所送變更案內容，除專供衛生醫療、社會福利之核心設施及其附屬設施外，另有經衛生主管機關認定之全齡友善居住設施700戶，及容許總容積樓地板面積之30％作商業設施使用。

營建署說，有關商業及居住使用性質，與醫療衛生福利事業之關聯性是否有其必要，需經衞福機關認同屬社會福利事業，都將請新北市政府說明，以加強本案都市計畫變更之合理性及必要性。第1次專案小組將於4月27日召開會議。

(中時 )