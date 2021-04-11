34歲女星熊熊（卓毓彤）臉蛋甜美、擁有G罩杯上圍，被封「美胸女神」，走出去年的不雅影片風波後，她樂於在網路分享生活，近日曬出洗完澡的素顏自拍，由於狀態太好，反被部分網友酸：「素顏也能自帶眼線、眉毛、腮紅和口紅，厲害厲害」對此她回應了。

熊熊8日在社群網站PO了3張自拍照，寫道：「洗完澡精神好，今天很早起，難得健康」表示現在沒有化妝，肌膚光滑無暇，幾乎找不到任何瑕疵或毛孔，五官也相當立體、有神，她自信地稱是「燈泡發光肌」，網友看了紛紛稱讚：「皮膚好到炸」、「這樣好美」、「哇嗚～皮膚好光滑啊」星友林真亦也誇：「皮膚好到發亮，怎麼那麼美」。

熊熊的素顏被部分網友酸明明有化妝。（圖／翻攝自熊熊 Bear Genie臉書）

熊熊的素顏被部分網友酸明明有化妝。（圖／翻攝自熊熊 Bear Genie臉書）

熊熊的素顏被部分網友酸明明有化妝。（圖／翻攝自熊熊 Bear Genie臉書）

不過有部分網友質疑素顏的真實性，認為她明明有化眼線、腮紅、眉毛和口紅，還敢說沒化妝，釣出熊熊本人解釋：「我眼線跟眉毛是紋繡的，腮紅是洗完澡臉紅，嘴唇天生是這個顏色喔！」

除了素顏的面貌得到一片好評，星友歐弟也發現熊熊似乎變瘦，但她謙虛地回：「你才瘦，我還好」；由於熊熊表示剛洗完澡，照片中的模樣又裸露香肩，似乎還沒穿上衣服，讓許多網友忍不住關切，詢問到底有沒有穿衣服或是希望她穿保暖點、免得感冒。

熊熊過去分享過保養祕訣，時常泡澡促進身體新陳代謝、血液循環，並且維持肌膚的水嫩感、光澤及彈性，一周也會做兩到三次熱瑜伽，避免身體水腫。

(中時新聞網)