近期類似「5分鐘看完xx電影」、「xx帶你看電視劇」的標題，如今只要在短影音平台隨便檢索一部熱播影視劇，都會出現大量重新剪輯搬運後的影片。4月9日，包括愛奇藝、騰訊視頻、優酷、芒果TV等在內的73家影視傳媒單位發表聯合聲明，共同呼籲短影音平台和公眾帳號生產運營者尊重原創、保護版權，未經授權不得對相關影視作品實施剪輯、切條、搬運、傳播等行為。

根據中新網引述該聲明指出，大量公眾帳號生產營運者未經權利人授權，將影視作品進行任意剪輯、切條、搬運、傳播等，引發盜版侵權問題和糾紛，嚴重侵犯影視作品權利人合法權益甚至損害影視作品的完整性。

以稍早火熱的大陸電視劇《山海情》為例，某短影音平台中就有許多快速講解每集劇情，其中一些帳號將每集精華內容剪輯在一起，再以「合集」形式發佈，總播放量突破千萬。

另從短影音侵權量排名前10的電視劇來看，口碑較好的大陸經典反腐劇《人民的名義》短影音侵權量達到26.93萬條；《甄嬛傳》侵權量達26.11萬條，《亮劍》侵權量也達到17.67萬條。

(旺報 )