人夫在臉書上憂心發文，表示老婆在家只穿一條內褲，會對兒子造成影響。(圖擷取自匿名公社)

許多人回到家後會選擇換上舒適的衣物，不過一名人夫擔憂地說，老婆在家只穿著一條內褲亂晃，讓他擔心這對兒子的成長會有影響，加上兒子已經快要高三了，他心急發文詢問有無解決方式，貼文發出後引發熱議，兩派網友抱不同意見。

人夫日前在臉書社團匿名公社上苦惱發文，「兒子都要高三了！老婆，妳這樣在家裡只穿內褲，這樣對孩子的成長不好吧？」從文中可以得知，這名人夫憂心，老婆在家只穿著一條內褲走來走去，對於即將成年的兒子很可能會造成影響。

貼文發出後網友熱烈回應，有一派網友認為，若家庭教育觀念正確，就不必太過擔心，「不會不好吧？其實只要教育得當這對孩子來說也是有助益的！」、「假如家庭關係夠健康，我是覺得還好，家不是避風港嗎？唯一能放鬆的地方」，此外，不少網友也分享自己也做過類似的事，「我家也是啊！穿內褲在家裡面亂亂跑！」、「我在家也只穿小背心跟內褲啊」。

但是另一派網友則認為這樣多少會帶來影響，「如果只有穿內褲，其他都沒穿的話，的確不太好啦....」、「上空只穿內褲？這樣是不太好啦」、「這樣不要好吧…我覺得小孩到讀國小的年紀，大人就要注意了」、「如果上身有穿長版上衣就沒話說…但是只穿內褲確實怪怪的」、「如果是我男友的媽媽，我肯定覺得這家人都不正常」、「畢竟已經高中也是個男人，還是避開比較好」。

(中時新聞網)