龍安派出所警員陳叁慧揹6旬翁爬5樓老公寓助返家。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

65歲的林姓老翁10日到郵局提款，卻因腳麻走不了，呆坐路旁，桃園警分局龍安所警員晚間7點多巡邏發現，不但協助載他回家，還一路揹著老翁爬上5層樓的老公寓，讓老翁感動不已，頻頻道謝。

桃園警察分局龍安派出所警員陳叁慧及蔡佳穎10日晚間7點多執行巡邏勤務時，在國強一街(國道二號橋下)發現65歲的林姓老翁倒臥路旁，立即上前關懷詢問。

老翁娓娓道出自己因心血管疾病導致行動不便，平日很少出門，都是請親友幫忙處理生活所需，10日因為需要到郵局提款卻聯絡不到親友，決定自己走一趟，沒想到回程體力透支，只能躺在路旁休息。

2警協助將老翁送返住家老公寓，但老先生因為太累，剛爬5個階梯就無力再走，老公寓又無電梯，陳警立即一把扛起老翁，將他從1樓揹回5樓家中，讓老先生感動不已，頻頻向員警道謝，員警也不忘叮嚀，以後若有問題可聯繫相關單位協助，以避免發生危險。

(中時 )