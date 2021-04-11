去年因假吃、催吐等浪費糧食行為讓「大胃王吃播」成為大陸輿論焦點，在大陸官方監管措施下漸漸淡出。但近期反變成「喝播」受到關注。與大胃王吃播類似，一些「問題喝播」的短影音作品也著力展示主播多能喝，常拿起一瓶白酒就往嘴裡灌，甚至喝下桶裝白酒，也有出現過「一口氣喝完6.9升的奶茶」、「5個小時喝完20升的水」等影片。

據業內人士透露，某些短影音平台上粉絲量過萬的主播，一場三、四小時的「喝播」平均打賞收入約為1000元（人民幣，下同）至3000元。對此大陸中央紀委國家監委網站也發文評論，直指「問題喝播」亂象冒頭，要求平台監管要跟上，切實拿出有效措施。

而各大短影音平台也加速進行打擊，包含抖音8日公告下架相關影音1萬6427條、處罰直播間996個與主播900個。並在例如喝播、吹白酒、對瓶吹等搜索頁面上線發布安全提示。

快手9日也發佈《關於嚴厲打擊惡意「喝播」行為的公告》，對博眼球賺流量行為進行審查，違規將進行刪除、帳號封禁等處罰，從本月3日到8日共刪除違規影音1826條。

(旺報 )