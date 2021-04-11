群光（2385）近期連續三個交易日借券金額達公佈注意交易資訊標準，在證交所要求下，群光公布2月稅後獲利為4.14億元、年增167％，EPS為0.49元，以2月為第一季低點EPS也有0.49元來看，法人推估首季EPS有機會超過2元，高於市場預期。

群光去年EPS高達7.8元、創下歷史次高，董事會決議配發5.5元現金股利，殖利率逼近6％，是台股高殖利率的代表公司之一，不過，群光股價卻出現不尋常的變化，群光在4月9日除息前，連續6個交易日借券賣出張數都逼近千張，對比以往借券賣出每天都才幾十張、甚至常常掛零來說，相當異常，而群光股價也在除息當日重挫9.85％、差一檔跌停，收在90.6元。

由於借券賣出連續異常，群光在交易所要求下公布2月獲利，雖然2月營收為群光第一季最淡的月份，單月稅後獲利已有4.14億元，比為了抗疫而延後開工的去年同期激增167％，EPS已可達0.49元，同樣比去年2月的EPS 0.21元成長超過1倍，讓法人樂觀推估，第一季每股盈餘應可順利突破2元，高於市場預期。

群光在筆電鍵盤、筆電用相機模組、電源供應器市占率均居全球之冠，已連續14年賺超過半個股本，每年的盈餘配發率都維持在7成以上，深受長期投資法人青睞，股價表現穩定，去年以來，群光大幅受惠於新冠肺炎帶動的筆電需求熱潮，去年毛利率18.7％、創下21年新高，營業利益率8.1％亦寫下13年新高，法人認為群光今年獲利成長將遠優於營收成長。

不過法人也指出，IC缺料可能還是會對群光短期營運帶來變數，一是對影像產品出貨動能的干擾，二是筆電組裝代工客戶長短料所造成的拉貨動能不穩定，但影響應該都不會太大。

(工商 )