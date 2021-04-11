台鐵太魯閣列車2日發生嚴重傷亡事故後，交通部長林佳龍遞出辭呈，但行政院長蘇貞昌至今尚未批准，綠委陳亭妃日前指出，這麼好的部長因為政治責任要提出辭呈，院長會非常不捨，怎麼可能會在第一時間就簽了這個辭呈？對此，國民黨高雄市議員陳美雅直批，這種說法讓大家非常不能接受，她更認為民進黨不應該繼續使用這種欺騙人民的說法，以及逃避在野黨監督。

《中天新聞》報導，針對林佳龍的去留，政院遲遲未決，陳美雅表示，民進黨內部的派系鬥爭或其他考量，都可能是原因之一，但陳亭妃的「人才說」，她則認為這是大家所不能接受的，並指也有人諷刺，稱民進黨的人都是人才，只要是民進黨的，不管犯多大的錯誤，好像都不需要被究責。

陳美雅指出，看到這次這麼重大的工安事故，是不是有人應該要負起政治責任？在蔡政府執政下，已經發生了多少起工安意外？每次就會聽到蔡總統說，台鐵改革無上限，幾年前已經聽她講過，但這幾年重大工安事故卻仍然不斷。

針對陳亭妃稱林佳龍是人才，陳美雅質疑，難道林佳龍不應該為了重大事故負起政治責任嗎？如果林佳龍還繼續站在這個位子上，在究責相關的缺失事故時，可能會因為他還是站著部長缺，導致很多調查無法啟動，「難到要讓這些缺失未來持續發生嗎」。

陳美雅砲轟民進黨，要他們別再用這種欺騙人民的說法，「難道你們就用這些掩人耳目、似是而非，說民進黨的人是人才，而國民黨要求你們對國人負責，並針對工安究責，避免以後發生憾事，你們就閃躲，說國民黨操作政治議題」。

陳美雅認為，當民進黨總是用這種說法面對台灣所有的重大工安事故，我們將很難期待未來能夠零事故，民進黨不要把權力鬥爭、只是想占住位子的做法，持續呈現在現在的官場上，這對台灣的人民和未來的工安體檢都不是一件健康的事。

【太魯閣號出軌】蘇貞昌不批林佳龍辭呈 陳亭妃"人才說"被網轟爆

(中時新聞網)