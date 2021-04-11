女星陳妍希以電影《那些年，我們一起追的女孩》晉升成為「國民女神」，她清新氣質讓外界印象深刻，儘管陳妍希已升格當媽，保養有術的她，依舊擁精緻顏值和姣好身材，而陳妍希今（11日）則在網上曬自拍，超凍齡的她看起來根本少女。

37歲陳妍希今下午在網上曬自拍，只見她身穿白色貼身洋裝，俏皮地對鏡頭比「耶」，濃眉大眼的陳妍希肌膚白皙、顏值俏麗，整個人看起來相當青春，同時，陳妍希也發文寫下：「今天是開工日，開工的時候我就不愛吃蛋白質，感覺會很想睡，水果餐就是我的標配啊！」

陳妍希保養有術，自拍美照嫩出水，網友也狂讚：「妍希好美」、「妍希姐姐太漂亮了，很喜歡你今日的妝容哦」、「是穿便裝的沈佳宜耶」、「姐姐18歲嗎」，而陳妍希開工只吃水果餐，也讓網友驚呆，紛紛直呼：「維持好身材和健康的肌膚~就是多吃水果!」、「當女明星太難了」、「姐姐吃的好少啊，只有水果餐，照顧好自己」。

其實陳妍希日前才因體重引發話題，原來是陳妍希在年初要登上陸綜《乘風破浪的姐姐》時，她就公布當時的體重49.65公斤，誓言要瘦十斤（5公斤），不過陳妍希實際只瘦2.15公斤，她日前則曬體重、並發文直呼：「求放過」，同時，陳妍希也強調，自己看起來已經很瘦了「數字沒有，看起來瘦（比較）重要的阿」。

陳妍希因拍電影《那些年，我們一起追的女孩》晉升成為「國民女神」。（圖／本報系資料照片）

(中時新聞網)