璞園射手盧峻翔終於打出年度新秀大熱門的應有身手！盧峻翔11日攻下生涯最高33分，包含投進生涯最多的7顆三分球，更在末節包辦17分，帶領璞園82比78逆轉擊敗裕隆，本季第10勝到手，跟九太之間勝差還有兩場，也沒斷絕季後賽希望。

原本打完前3節，裕隆取得64比51大幅領先，沒想到來到末節，局勢突然倒向璞園那邊，靠著盧峻翔、李家慷兩人帶領，打出誇張10比0，裕隆直到最後5分52秒才靠斑霸兩罰中1，得到末節第1分，接下來璞園甚至超前了比分。

不過呂政儒最後1分59秒投進三分外線，裕隆重新取得76比74超前，但璞園馬上追平，甚至靠著喬丹最後1分01秒上籃重新領先，呂政儒卻在最後44秒，站上罰球線兩罰俱中追平，充分展現老將價值，璞園也連忙喊暫停部署攻勢。

喬丹最後25.2秒利用身材優勢，在籃下把自己沒投進的球補進，接下來裕隆的進攻發生失誤，李愷諺跟隊友溝通錯誤，把球傳到後場，迫使裕隆只好故意犯規，喬丹最後13秒兩罰落空，可是裕隆又失誤，讓李家慷快攻放進決勝兩分球。

(中時 )