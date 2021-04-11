一名男網友在臉書PO出自己的薪水條，顯示月薪9萬多元，但仍悲嘆「還是快不夠用！」，一開始引起大批網友怒酸「炫耀文」；不過，眼尖網友細看原PO臉書後發現，原來這筆錢是他一天工作16小時，半夜開混凝土預拌車賺來的血汗錢，真相曝光瞬間讓眾人鼻酸，情勢大逆轉。

原PO在臉書社團《爆廢1公社》貼出薪水單寫道「怎麼辦…還是快不夠用」，自嘆可能是自己不夠努力，而且負債比較多，想詢問有沒有人跟他一樣，賺得錢都不夠用，希望自己不孤單，還嗆說「愛酸就去旁邊罰站」。

原PO在臉書貼出薪水單寫道「怎麼辦…還是快不夠用」。(圖/截自臉書爆廢1公社)

從原PO的薪水單可見，月收入共9萬1615元，貼文一出引起熱議，大批網友怒酸「炫耀文」，紛紛留言「這位小哥你的薪水比很多人好太多了」、「我連你的一半都不到」、「貴大哥在哪裡上班？還有缺人嗎」、「賺越多花越多」、「炫耀自己的薪資多」、「可以教我怎麼賺嗎？」

不過，有過來人指出，從原PO薪資條上的「方數金額」8萬7355元來看，如果是拖板車，每天都很認真跑的話，的確有可能達到這個數字，但如果只是一般標準的混凝土預拌車就要很拚了；此外，原PO薪資條上還有「誤餐費」420元，表示是因工作超過正常用餐時間給的補貼。

有眼尖網友去查看原PO的臉書得知，他是開混凝土預拌車的司機，從他PO在動態的照片及文字發現，原PO為了支撐家中2大2小的花費，常常夜以繼日的跑車，除了加班還「日夜運轉」，甚至連上16個小時的班都有。

真相曝光引起網友鼻酸，原本一面倒的罵聲馬上逆轉，眾多網友忍不住為原PO緩頰，一個月9萬元都是辛苦賺來的血汗錢，絕非炫耀文，幾乎是「拿命換的」，紛紛回應「只看數字，沒有細細了解，怎麼知道人家不辛苦？」、「真的！一堆人不知道在酸甚麼，奇怪了」、「各行各業的辛苦只有坐過的人才知道」。

「外送美食」月入9萬！ 高薪秘密大公開

(中時新聞網)