張良澤號召台灣文學家，提出建設「台灣文學國家園區」構想。(張良澤提供／曹婷婷台南傳真)

真理大學麻豆校區台灣文學資料館去年底無預警換鎖封館，創辦台文館的張良澤不得其門而入，引發外界關注，張良澤今天號召數十位知名台灣文學作家，齊聚台中的中央書局座談，提出「台灣文學國家園區」構想。台南市文化局也喊話，希望中央考量台灣文學國家園區設置地點時，將台南納為首選。

台灣文學界一同構築台灣文學國家園區願景，今天座談會邀請到李筱峰、陳萬益、林淇瀁、謝里法等藝文人士到場，由張良澤先主持，但他為了降低個人色彩，則委請前台灣文學館館長及前台南市教育局長鄭邦鎮擔任主持人，聽取各藝文人士的意見，在場藝文人士都同意連署一同催生園區。至於地點，有人建議台南麻豆，有人建議在中興新村、成功嶺、大稻埕。

會中，張良澤建議，目前有12所大學面臨退場，教育部與文化部應趁此機會可覓得校園，轉型為台灣文學園區。張良澤表示，雖然台南已有台灣文學館，但他這個夢想園區希望所有平民百姓都會進去參觀。

台南市文化局長葉澤山表示，台南鹽分地帶文學是台灣文學的搖籃，台南近年陸續催生葉石濤文學紀念館、南寧文學家、葉老文學花園、台灣詩路等文學空間，國立台灣文學館也在台南，以台南絕佳的文化底蘊及城市願景，絕對是台灣文學國家園區的最佳落腳地點。

文化局指出，張良澤老師長居台南、協助南市府推廣文學，也曾與市府提及心中夢想的台灣文學國家園區雛型，希望以國家資源投入營造台灣文學國家級園區，為台灣未來文學資料保存、研究、教育與推廣努力。

市長黃偉哲說，文學不是死的，不是靜態的，也不只是白紙黑字，文學可以有非常多的動態，鮮活地呈現在日常生活中，讓大家參與。台南市政府希望中央考量台灣文學國家園區設置地點時，能將台南納為首選。

(中時 )