懸疑驚悚韓劇《怪物》由呂珍九、申河均主演，故事講述2人飾演的菁英警察被發配到偏鄉派出所，調查20年前尚未破案的連續殺人案件，如今卻再度出現相同手法殺人案，他們為抓住犯人將打破法律與原則。昨（11日）晚播出大結局，呂珍九飾演的難搞刑警「韓株元」在鍥而不捨的追查下，20年前殺害並被棄屍申河均妹妹的真兇終於逮捕歸案，大快人心的結局讓收視率飆升5.9％，刷新該劇播出以來最高收視。

《怪物》每週都有新的驚人轉折，幾乎每個登場人物都被懷疑一輪是殺人犯，在最終大結局，多年來在萬陽鄉的連續殺人案謎團終於真相大白。呂珍九發現自己的警察廳次長爸爸竟然也涉入懸案，震驚之餘仍選擇大義滅親，更不惜拿槍對準父親，要脅他自首罪孽。最初關係惡劣的呂珍九和申河均，在經歷一連串事件後培養出革命情感，最後能合作無間辦案，兩人好默契還被嫌犯質問「你們在交往嗎？」一開始的互相猜忌和懷疑也都冰釋和解。

《怪物》畫下圓滿句點，呂珍九感性在IG發表感言，「在7個月的時間裡，作為韓株元活著，是能夠感受和表達各種感情的幸福體驗。這次飾演的人物，是所有演過角色中和我過著最不同生活的人物，所以演戲的每一個瞬間都更加珍貴！感謝與《怪物》同行的所有人。」由於劇裡調查了多起失蹤懸案，呂珍九有感而發地說：「在韓國不知去向的成人失蹤者將被處理為單純失蹤案件，為了讓他們能回到家人身邊，哪怕是很小的線索，也請拜託到附近的派出所舉報。」申河均則感謝觀眾和劇組，並稱很開心能參與這部劇。

在幕後花絮中，戲齡超過20的申河均，忍不住再度誇獎呂珍九，「他私下在片場很能帶動歡樂氣氛，但在開玩笑後，又能立刻投入沈重情緒繼續拍攝，果然是童星出身的實力演技派」，劇組人員同樣也對呂珍九刮目相看，尤其他一整天都在拍哭戲時，即使到了拍攝尾聲，情緒也依然很飽滿，說哭就哭，被眾人封為「哭包」。該劇全集已在friDay影音上架。

(中時 )