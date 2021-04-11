Rakuten Monkeys球員及女孩們化身為一日地勤人員，歡迎旅客登機。（台灣虎航提供）

台灣虎航 X Rakuten Monkeys主題彩繪機今（11日）首航。（台灣虎航提供）

台灣虎航與國內職業棒球隊Rakuten Monkeys攜手推出首架彩繪機之「台虎樂猿．10號應猿團」微旅行，首發航班於今（11）日啟航，結合出遊的放鬆歡樂及球場的熱血氛圍，一開賣即吸引樂天球迷及民眾報名，參與這趟最High的空中應援旅程。

從早上10：30正式報到開始前，便有許多旅客迫不及待等著辦理報到手續，並進入候機室內卡位等候，等候要參與候機室內的活動，包括台灣虎航董事長陳漢銘、Rakuten Monkeys副董事長渡邉崇、Rakuten Monkeys領隊浦韋青都全程參與。

配合此次微旅行，特別把桃園國際機場一航廈B1R候機室打造成小型的球員見面會，並且邀請了Rakuten Monkeys當家投手王溢正和黃子鵬，以及Rakuten Girls 籃籃、羚小鹿、菲菲、若潼等與旅客同樂。在主持人Howard的帶動下，可與球員們近距離互動九宮格遊戲、進行簽名見面會，還能欣賞到tigerdancers及Rakuten Girls帶來精彩的舞蹈表演。

「台虎樂猿．10號應猿團」微旅行，活動名稱乃是取自Rakuten Monkeys的球迷喻為「10號隊友」最強後援（猿）隊，並藉此傳達樂天棒球隊與球迷間的緊密連結，還將棒球場的場景轉換到桃園國際機場報到櫃台、候機室，甚至3萬英呎的高空。

候機室活動結束後，應援場景立即轉移到飛航高空的彩繪機機艙內，在14：00啟航前往日本沖繩宮古島再繞行返回桃園國際機場的2個小時航程中，在機上進行旗幟傳遞競賽，與球員一起在高空中合唱「勇敢樂天」及「桃猿男兒」應援曲，隨著航程於下午16：00結束，與球員們愛的小手擊掌歡送下，旅客滿懷著熱情與回憶，為這次微旅行首發航班，畫下圓滿的句點。

(中時 )