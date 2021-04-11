新北市一名蕭姓人夫和劉姓妻子於2019年爭吵後分居，不料他後來竟帶著好友妻子李女到陽明山竹子湖約會，還剛好被對方丈夫撞見。劉女得知此事後，查出李女每逢週末或國定假日，就會前往蕭男住處和他同住，頻率甚至比身為元配的她更多，氣得提告求償。新北地院審理後，判處蕭男須賠償30萬元；可上訴。

根據判決書，劉女主張，自己和蕭男於2013年結婚，原本生活幸福美滿，然而男方從2019年10月開始，態度突然變得冷淡，不僅對她不理不睬，甚至在爭吵後拿走家裡鑰匙，讓她無法返家，被迫分居，誰知蕭男竟帶著李女同遊竹子湖，2人共乘1 輛機車，互動異常親密，還剛好被帶孩子出遊的李女丈夫撞見。

正宮進一步指控，李女自2020年1月起，幾乎每逢週末及國定假日，就會到蕭男住所與他同居，就連大樓管理員都認識，顯見頻率之高，且李女身為她的閨密、知己，卻不知男女界線、未謹守婚姻忠誠義務，高調同居，共同隱瞞、欺騙，讓她身心嚴重受創，甚至因此暴瘦12公斤，決定向2人求償200萬元。

針對劉女說法，蕭男辯稱，當時李女因離婚問題煩惱不已，才會找自己商量，過程中2人均謹守本分，無越軌之舉，僅為普通朋友間見面聊天，屬一般社交行為之範疇，況且妻子婚後長期住在娘家，只有週末才會和他見面，後來更趁自己不在家時，把個人物品全部搬走，根本沒有所謂的「被迫分居」。

新北地院審酌，夫妻間因細故吵架，甚至發生重大爭執，實所難免，縱生破綻，未若初時和睦，於兩人之婚姻關係存續中，仍不容他人藉詞關懷或慰問，對婚姻本質加以破壞，倘有予以干擾或侵害者，即屬破壞基於婚姻配偶權關係之生活圓滿、安全及幸福法益，最後判處蕭男應賠償30萬元；可上訴。

(中時新聞網)