美國氣候特使克里 (John Kerry) 預計在本周訪問中國，並於上海會晤大陸氣候特使解振華，這是拜登政府首位高級官員拜訪中國。不過由於中美緊張局勢不斷加劇，僅管氣候變遷問題將成為中美可望緊密合作的領域，但據消息人士指出，克里的中國之行極為敏感，仍有可能取消。

《法國廣播公司》指出，美國國務院表明克里已經開始和解振華討論氣候議題，克里亦多次強調，全球氣候危機應該與當前美中關係分開處理，他呼籲美中兩大碳排放國應攜手合作。克里原訂上周訪問中國大陸，但美中雙方都還一對其行程發布任何相關消息，外界認為克里上海之行可能會在目前兩國關係緊繃情況下遭到取消。

《華爾街日報》引述消息人士稱，克里之行取消可能是因為上個月中美外交高層外在阿拉斯加州會談不歡而散，美中雙方都不認為目前克里到訪是合適的時機。

報導稱，克里將於4月22~23日在美國透過網路主持虛擬氣候峰會，他上周訪問印度時曾表示，對中國的合作抱有希望，但「缺乏信心」。克里目前正在亞洲的印度、阿拉伯聯合酋長國和孟加拉訪問，訪問中國也是亞洲行的一個重要部分。

(中時新聞網)