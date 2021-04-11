第56屆六堆運動會2天賽事圓滿結束，11日下午於美濃國中舉行閉幕儀式，客委會副主委鍾孔炤等貴賓出席，鍾孔炤盼這項專屬客庄的記憶，傳遞給下屆主辦單位中堆屏東縣竹田鄉，希望能夠締造更具在地特色的六堆運動會，為六堆居民集體的共同記憶再深化。

六堆運動會於4月10日、11日舉行，舉辦田徑、棒球、籃球、網球、桌球、拔河、排球、槌球、躲避球、滑輪溜冰及趣味競賽等，比賽於昨日圓滿結束，閉幕式典禮現場千人共同寫下「六堆美濃 客家光榮」璀璨的一頁。

鍾孔炤勉勵大家，六堆300年歷史的厚度，累積出超越族群的限制與文化的精神，這就是六堆300年來的集體記憶，希望記憶傳遞給下一屆主辦單位，為六堆居民集體的共同記憶再加深化，也期盼透過賽事聯絡各鄉區間情感，走向族群共榮概念。

美濃區長鍾炳光表示，本屆六堆運動會是歷年來規模最大、報名人數最多的一次，總人數達3000多人，今年首度增設的「親子組」揹穀包趣味競賽，融入美濃地景與居民生活趣味，更首度舉辦「漂漂河」比賽，選手透過有趣的競賽與隊友團結協力，充分展現了六堆各鄉區在人文、自然與經濟生活中的特色。

明年六堆運動會由屏東縣竹田鄉接棒，鄉長傅民雄表示，秉持六堆300年的客家精神與傳統，將持續透過精彩的趣味賽事，讓六堆12鄉區選手們彼此聯誼、交流，也與大家相約明年在竹田鄉再次相遇，六堆精神永流傳。

(中時 )