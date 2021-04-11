中彰投雖實施分區供水政策，由於持續沒下雨，德基水庫水位11日下探至1329.33公尺，蓄水量僅4.8％，經濟部水利署預估剩餘天數只有28天，是否影響發電，大甲溪發電廠人員表示，目前暫不受影響，但坦言若再不下雨，水庫進帳還是落空，難保不受影響，將持續進行滾動式檢討。

德基水庫水位今天下探至1329.33公尺，進水量4CMS、出水量則7CMS，不僅入不敷出，蓄水量更跌破5％，下探至4.8％，只比台南白河水庫0％水量好一點，為全台水庫倒數第2名。

大甲溪電廠副廠長林日生表示，原本期盼4月8日及9日有降雨機會，結果德基水庫集水區也沒有下雨，水庫進帳落空，目前民生用水皆由經濟部水利署調度使用，希望至少能撐到5月底。

至於水位持續下探，若一直沒下雨，是否影響發電？大甲溪電廠人員指出，德基水庫2月就已經沒有發電，目前是放水至下游谷關、天輪、馬鞍，配合政府供5停2進行發電，以民生用水為主，目前供電應沒問題。不過卻坦言說，若持續沒下雨難保不受影響，明天水利署將開會進行滾動式檢討。

(中時 )