從命理角度來看，夢境常常有預示吉凶的作用，運勢命理網站「知命命理」分析12個和牙齒有關的夢境，像是夢見自己動手拔牙代表成長、孕婦夢見自己掉牙代表快生了，來看看你是否有做過以下的夢境，並檢視自己最近是否有需要注意的地方。

▍1.夢見自己掉牙齒

意味著家人的健康可能出問題，提醒做夢者要多關心家人健康。

▍2.夢見掉牙

做夢者也許會與人爭執，提醒做夢者要控制好自己的情緒，不要衝動，萬事以和為貴。

▍3.夢見自己動手拔掉牙齒

意味著成長、變成熟的意思。

▍4.夢見掉牙不痛、沒流血

說明夢者正經歷的改變，對於生活沒有實質的的負面影響。

▍5.夢到掉牙疼痛

暗示你周圍的親戚會遇到困難。

▍6.夢見掉牙流血

提醒你可能牙齒有問題，平時要注意對牙齒的護理。

▍7.孕婦夢見自己掉牙

是孕婦的經典夢，其實也意味著要生產了，掉牙就是骨肉分離，也意味著要多注意胎兒的健康、多會生男孩。

▍8.孕婦夢見別人掉牙

若對方也同樣是孕婦，恐意味著流產等不祥之兆。

▍9.孕婦夢見牙全掉了

是凶兆，恐有流產的可能，需多加留意胎兒及自己的健康。

▍10.孕婦夢見別人掉牙流血

代表孕婦近日情緒焦慮，擔心寶寶的安危。

▍11.孕婦夢見家人掉牙流血

暗示家裡可能會有不好的事發生，如會有喪事等，做此夢的孕婦要多關心家人。

▍12.孕婦夢見朋友掉牙流血

預示該朋友近期會有困難出現，提醒他要多注意。

【本文轉載自微信官方帳號「知命命理」（ID：zhimingpingtai），經知命命理授權轉載】

(中時新聞網)