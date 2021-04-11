桃園市大溪區中央路一處民宅11日下午發生火警，一名58歲吳姓男子正在家中1樓廚房炒菜，未料突然發生火警，吳男疾呼3樓的兒子趕快逃生，兒子順利逃生，但吳男送醫後宣告不治。實際起火原因仍待火調科調查中。

大溪一處4層樓民宅11日下午發生火警，消防隊員約下午3時45分獲報後派出消防車18輛共63人出勤救援，約4時在一樓廚房樓梯口前救出吳姓男子，但吳男已無呼吸心跳，送醫後宣告不治。吳男的兒子則順利脫困，意識呼吸正常，並未送醫。火勢約在4時半撲滅，燃燒面積約30平方公尺，起火原因待查。

(中時 )