桃園大溪民宅火警 58歲男ohca送醫不治 18:522021/04/11 中時 邱立雅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大溪一處民宅起火，一名男子送醫後不治。（桃市消防局提供／邱立雅桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市大溪區中央路一處民宅11日下午發生火警，一名58歲吳姓男子正在家中1樓廚房炒菜，未料突然發生火警，吳男疾呼3樓的兒子趕快逃生，兒子順利逃生，但吳男送醫後宣告不治。實際起火原因仍待火調科調查中。 大溪一處4層樓民宅11日下午發生火警，消防隊員約下午3時45分獲報後派出消防車18輛共63人出勤救援，約4時在一樓廚房樓梯口前救出吳姓男子，但吳男已無呼吸心跳，送醫後宣告不治。吳男的兒子則順利脫困，意識呼吸正常，並未送醫。火勢約在4時半撲滅，燃燒面積約30平方公尺，起火原因待查。 (中時 ) #吳男 #送醫 #發生火警 #兒子 #一處 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 台北酒吧驚見活春宮 男慾火難耐脫褲口愛 路人全錄下 - 社會 超兇女鋼琴師再曝極限尺度照 網震驚：真厲害了 - 社會 【太魯閣出軌】李義祥見車落軌第一反應曝光 叫移工肉身擋火車 - 社會 陸籍導遊到墾丁民宿猥褻女客 遭逮後下跪賠6600仍慘了 - 社會 新買賓士載3名辣妹 撞爛車頭狼狽逃出 22歲木工：地板太滑啦 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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