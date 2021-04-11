《十殿》劇中有一名神祕白衣女子，化身成藝術家、身心靈工作者，為劇中人解惑。（國家兩廳院提供）

擄人勒贖、長照弒親、非法移工遭人謀殺、逼債燒炭，種種驚世駭俗的社會案件，背後往往有不為人知的原因。阮劇團將犯罪事件搬上舞台，推出5小時長戲《十殿》，探究犯罪背後的原因，有如打開台灣社會X檔案，日前在嘉義試演，演員生猛辛辣的表現，令觀眾驚呼連連。

編劇吳明倫表示，劇情設定發生在一棟住商大廈，商業與住宿混合在一起的特質，曾經輝煌風光一時，卻又隨著時代老舊凋零，普遍存在於台灣各縣市，「這樣的場所會有很多都市傳說，嘉義就真的有這樣一棟大樓，裡面曾經有冰宮、電影院，還有住家，但並沒有真的發生那些恐怖的事情，只是一個集體的記憶。」

《十殿》共分為〈奈何橋〉、〈輪迴道〉兩個部分，故事描述一棟住商大廈從興建過程就有命案發生，後來完工，住戶、廠商進駐，曾經風光一時，但遇上921大地震，有店家無法承受龐大的債務壓力，在店裡自殺，大樓從此蒙上一層陰影。

劇中案件與台灣五大奇案有所呼應，包括陳守娘顯聖、呂祖廟燒金、林投姐、周成過台灣以及瘋女十八年，並轉換成現代社會事件，如詐騙、殺子、姑嫂婆媳過招等。

吳明倫表示，她不希望故事說到後來，只是談論「善有善報，惡有惡報」，因此她特別另外安排一名白衣女子角色，穿梭其中，化身成藝術家、身心靈工作者，為劇中人解惑。

值得一提的是，由於全劇幾乎百分之九十九都以台語發音，對劇中平常不說台語的演員，可說是一大挑戰，其中來自馬來西亞的演員鄧壹齡表示，她來台期間就住在嘉義，每天去菜市場買菜，「我會和健身房的老太太聊天，早餐店阿姨就是我的台語老師。」

鄧壹齡在劇中飾演一名因長年承受長照壓力而精神失常的老太太，她表示，「這個角色就像是一片防彈玻璃，看起來撐得很好，但是只要有一個致命缺口，就會全部破碎了。這齣戲呈現生命的光明面和沉重面，非常殘酷，但卻是事實。」

演員李辰翔在劇中飾演一名工地主任，他表示，全劇有很複雜的情節，作為客家人，使用台語演戲，同樣成為難得的功課。阮劇團的資深演員余品潔則表示，劇中有屠宰場的場面，演員們為了做好功課，還到屠宰場參觀，為此，已有好一陣子不敢吃豬肉。

《十殿》將於4月16日至18日於台北國家兩廳院、4月30日至5月2日於台中國家歌劇院演出、5月7日至5月9日於衛武營國家藝術文化中心登場。

(中時 )