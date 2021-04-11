謝佳見、賴雅妍、王傳一、李天柱、劉瑞琪、魏蔓、林孫煜豪出席《三隻小豬的逆襲》首映會。（吳松翰攝）

謝佳見、賴雅妍、王傳一出席《三隻小豬的逆襲》首映會。（吳松翰攝）

《三隻小豬的逆襲》演員群出席首映會。（吳松翰攝）

李天柱、劉瑞琪飾演夫妻。（吳松翰攝影）

孫沁岳、魏蔓、高英軒出席新戲首映會。（吳松和攝）

將於12日首播的三立、華視新八點華劇《三隻小豬的逆襲》，11日舉辦首映會，賴雅妍劇中與收購她家企業的大野狼王傳一，有一場呼巴掌戲，王傳一主動要賴雅妍放膽打、且要打出聲音來，結果沒想到她力道角度沒拿捏好，一巴掌把王傳一打到臉都歪了，走出鏡頭外時還昏倒在地，一度耳鳴不止，王傳一坦言當場嚇到差點罵髒話，幸好導演很滿意那顆鏡頭！。

另一場戲是王傳一在滑冰場上打冰上曲棍球時被對手衝撞，結果有球員的冰刀鞋竟真的劃破他的鞋、留下明顯刀痕，讓他超傻眼，「事前先跟專業的許孟哲請教，他特別提醒，萬一不慎跌倒千萬不能伸出手指撐地，因為真的曾有人指頭因此被冰刀劃過後就切斷」。

飾演「豬爸爸」的李天柱首次加入三立八點華劇，就很快融入劇組和拍戲節奏，李天柱透露劇中三個小孩魏蔓、賴雅妍、林孫煜豪也真的把他當爸爸一樣互動，這也讓他常會想起遠在英國的女兒。李天柱平常在家喜歡自己研磨手沖咖啡，正巧賴雅妍對烘咖啡豆很有興趣，已經送了劇中爸爸李天柱、媽媽劉瑞琪，一聽到連她戲裡戲外的閨蜜謝佳見也有，跟她認識約18年的的王傳一故作吃味狀抗議：「為什麼我沒有！我已經提示妳好幾次！我也很愛手沖咖啡啊！」沒想到林孫煜豪火上澆油追問：「那你有收到小蕃茄苗嗎？」賴雅妍趕緊解釋，因為他太忙根本沒時間研磨咖啡，所以她打算直接沖好咖啡給他喝，而蕃茄則是剛在育苗階段。她笑說，先是呼巴掌種下兩人不合因子、加上咖啡豆，現在竟然再來蕃茄苗！

魏蔓之前都是演窮的傻白甜，笑說這次終於是有錢的傻白甜貴婦，私下有從身邊的貴婦朋友身上琢磨角色該有的姿態。她透露自己一直很喜歡賴雅妍，這次是兩人首度合作，原本工作時不敢太熱情，某次她劇本忘了帶，賴雅妍就順路送去她家附近給她，結果兩人竟然在車上一聊就是３小時，她下車後回頭看賴雅妍，只見她帥氣地趴在方向盤上目送她進家門，自己瞬間被賴雅妍的帥氣迷倒，心想：「天啊，她要把我嗎？」有次兩人對詞、討論角色人設，也是一討論就是3小時，非常有話聊。

而謝佳見劇中是賴雅妍的暖心閨蜜，戲外兩人也很快成為「真閨蜜」，有聊不完的話題與共同興趣，一樣喜歡紫色、會一起聊人類圖，也都喜歡手沖咖啡，一旁的王傳一又忍不住吃醋：「我也喜歡啊！」惹得眾人大笑。王傳一拍戲至今，已經20多天沒有見到女兒了，他開玩笑說為了賺奶粉錢，請女兒原諒爸爸。

《三隻小豬的逆襲》是一部浪漫家庭喜劇，故事描述一位白手起家的富爸爸突然宣布破產！三個被富養長大的千金少爺不知人間險惡，毫無自保能力，他們從貴族生活掉入平凡人間，被迫離開奢華的舒適圈，一切全部從0開始，展開他們新的人生。4月12日起，每週一到週五晚上八點於三立都會台首播，晚上九點於華視頻道播出。包括李天柱、劉瑞琪、賴雅妍、王傳一、謝佳見、魏蔓、孫沁岳、高英軒、林孫煜豪、劉紀範、王真琳、成語蕎、陳玹宇等演員都出席首映會。

林孫煜豪在劇中是沉迷電玩的富二代屁孩，他表示自己玩PS4比較多，因此這次特別去研究電競選手操作鍵盤的手勢，戲裡有許多屁孩的言論和行為，常讓賴雅妍對他拳打腳踢，沒想到私下兩人的相處也是這樣，賴雅妍還笑說：「自己的弟弟自己打。」林孫煜豪則表示：「我很期待被她過肩摔。」

這次劇中劉瑞琪演活了寵膩小孩的媽媽，林孫煜豪會對劉瑞琪撒嬌，平常他也會抱抱自己的媽媽或手比愛心，特別是自己的爸媽跟劇中的爸媽一樣感情很好，而且認為談戀愛會上癮，感情還會越熬越香，這番言論不意外的被其他年長的前輩們一起圍剿，虧他還太年輕，以後就會知道愛情的真實模樣。

(中時 )