去年以榜眼之姿加盟統一獅的小將林子豪，今天在與中信兄弟3連戰最終戰展現打擊火力，單場4安、貢獻5打點，只差三壘安打就完成「完全打擊」，助隊以6比3勝出，中止本季對戰兄弟的5連敗。

今天賽前獅隊做出球員異動，將主力游擊手林祖傑升上一軍並排進先發陣容，另下放楊家維、陳重羽，拉上郭峻偉。

獅隊本季面對兄弟都吞下敗仗，今天推出江辰晏，兄弟則由鄭凱文先發，力求避免系列賽遭到橫掃。

今天扛中心打線、打第5棒的林子豪，首局就敲出帶有2分打點的二壘安打，助隊先馳得點，3局上再敲出一壘安打，5局上則是敲出右外野2分全壘打，生涯首轟出爐，個人灌進5分打點，也獲選單場MVP。

獅隊江辰晏先發5局被敲7安、失3分（1自責分）奪下本季第2勝，接替上場的投手群也聯手壓制兄弟打線，力保不失；兄弟鄭凱文今天遭林子豪狙擊，5局投球被獅隊敲出11支安打，失6分吞下本季第2敗。

(中時 )