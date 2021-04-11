出門喝酒放鬆狂歡，還是要注意理性飲酒，位於台北市忠孝東路SOGO百貨對面的錢櫃KTV，11日凌晨大約5點多，一群喝酒男子發生衝突，其中2人拿彈簧刀，刺傷另外4名男子，行兇後隨即逃逸，據悉，雙方人馬會爆衝突，是因為敬酒起口角。

根據警方調查，這群起衝突的酒客，年紀大約20多歲，原本載8樓唱歌的陳姓男子，在朋友邀請下，到5樓向另一群歡唱酒客敬酒，但5樓包廂裡的人，因為不認識陳男，因此沒有理會他，雙方爆發口角衝突，陳男到8樓包廂找同行友人，再次回到5樓。

兩派人馬隨即大打出手，其中2人，拿出暗藏的彈簧刀攻擊，5樓包廂有4男遭到刺傷，救護人員抵達現場時，4名傷者意識皆清楚，1名24歲男子左大腿1處刀傷、另外1名21歲男子傷勢比較嚴重，左、右大腿各有刀傷，另外2名年約30歲男子則是大腿各有刀傷，全部送往醫院急救。

警方已經鎖定，包含陳男在內的2名男子持刀行兇，並追查兩派人馬是否有幫派背景，警方表示，引發衝突的陳男，還有持刀刺傷人的兇嫌，原本一度逃逸，目前全帶回警局偵辦，將依殺人未遂、聚眾鬥毆罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

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(中時新聞網)