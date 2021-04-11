34歲大陸女星王子文岀道多年，因演出《歡樂頌》中曲筱綃一角走紅，日前她參加相親節目，突鬆口承認有個7歲兒子，而近來節目播畢，最後她和男嘉賓吳永恩配對成功，王子文也在微博官宣戀情，證實兩人真的交往中，受到大批祝福。

大陸相親節目《怦然再心動》邀來5位單身熟齡女藝人入住「徵愛驛站」，讓她們與製作組挑過的優質男素人配對，展開21天徵愛之旅，希望雙方透過了解找到真愛。

而之前王子文曾在和吳永恩約會吃飯時，大方坦承「我確實有個孩子」，當時吳永恩雖一度愣住離場，但過後仍接受母子倆，而節目日前播出大結局，34歲王子文和吳永恩配對成功，最後在鏡頭前大方擁吻，畫面十分甜蜜。

王子文官宣戀情，證實和吳永恩戀愛ing。（圖／翻攝自微博）

王子文和吳永恩在相親節目配對成功。（圖／翻攝自怦然再心動微博）

事實上，節目結束後，王子文和吳永恩多次被拍到一起逛街、出遊，不少人便猜測兩人假戲真做，而王子文10日就在微博發文放閃，曬出依偎在男方懷中的合照，寫下：「AW❤AW ​​​​」，證實兩人戀愛ing。

特別的是，王子文先前的微博名稱是「王子文Olivia」，認愛後就把名字改為「王子文Ava」，而Ava正是男友吳永恩在節目中替她取的名字，更是為了呼應男友英文名「Andrew」，特地將E換成A，大放閃光，不只吸引網友激動道賀，星友白冰、張馨予等人也留言祝福，其中，和王子文曾傳過緋聞的男星劉豐源也留言「為你開心，要幸福哦」，在網上掀起熱議。

(中時新聞網)