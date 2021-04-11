網友對自小客連切三個車道，碰撞直行的黑色保時捷，紛表示「好有勇氣，一次連三切，這下賠大了！」。（民眾提供／盧金足台中傳真）

碰！台中市南屯區10日上午發生一起自小客車連切三個車道，撞上一輛車價500多萬的保時捷，警方到場處理時，針對兩名車主酒測都無酒駕，但因這輛黑色保時捷價格不菲，網友驚呼「鬼之斜切」，「車賣了都還不夠賠」，因路口監視器攝影範圍未涵蓋肇事地點，肇事責任警方還要進一步釐清。

這不是切蛋糕，自小客連三切可能要付出慘痛的代價，警方調查，這起交通事故發生在10日上午10點多，36歲陳姓男子駕駛自小客車沿文心南路內側第二車道由北往南直行。

陳男開車行至南屯區文心南路近永春東路口，與30歲謝姓男子駕駛的保時捷沿文心南路內側車道由北往南直行發生擦撞，保時捷被撞後還碰撞到保時捷，車子震動一下，幸好兩車無人受傷。

網友對陳男連切三個車道，碰撞直行的黑色保時捷，紛表示「好有勇氣，一次連三切，這下賠大了！」「像螃蟹橫行車道，代價好大啊」，台中市7期附近為豪宅密度高的地區，高檔進口名車特別多，交通事故撞到名車的機率，被視為比其他道路偏高。

(中時 )