歌手鄧福如（阿福）與人氣網紅 HowHow（陳孜昊）結婚2年多，小倆口在今年一月喜迎兒子出生，幸福組成一家三口，不過鄧福如近日卻遭美甲師在網上爆料，指控鄧福如外遇一年、還「害人小產」，並指老公HowHow也知情，對此，鄧福如經紀人也跳出來向媒體回應了。

33歲鄧福如近日遭一位美甲師在IG發文指控婚外情一年、還「害人小產」，這則發文隨後被轉發到Dcard引起熱議，而這位美甲師事後在IG限時動態發文，疑似影射老公HowHow也知情：「不用太可憐她老公，他說感情的事沒有對錯，但害人小產還不願意自己老婆跟人道歉，想拿錢叫人簽協議，我是覺得很偽善啦。」

不過截至發稿前，Dcard文章已被刪除，美甲師的IG也設定為不對外公開，不過針對網友爆料，根據《三立新聞網》報導，鄧福如經紀人則表示：「針對網路上的討論我們不多做回應」，同時，經紀人也否認網上指控，並提到，鄧福如與HowHow兩個人的感情一直以來都很好「沒事就膩（宅）在一起，謝謝您們的關心」，而該美甲師則向媒體表示：「我暫時不想回覆」。

鄧福如與HowHow在2019年結束愛情長跑4年，浪漫選在西洋情人節登記結婚，並在同年6月舉辦婚禮，對婚姻生活低調的鄧福如與HowHow，則在今年1月報喜升格當新手爸媽，兩人陸續曬出兒子萌照，喜訊讓外界又驚又喜。

(中時新聞網)