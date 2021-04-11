「中壢車站突然冒出超大濃煙！」一輛北上126次自強號11日下午6時14分，不明原因車底冒白煙，現場煙霧迷漫讓在場民眾嚇壞，消防隊員獲報後緊急前往出水降溫，目前暫未有人員受傷。
126次前往七堵的自強號列車第3節車廂底部不明原因起火，初步判定是機械異常，有網友甚至在楊梅就拍到車廂底部起火照片。列車停靠中壢站時，現場濃煙密布，一度竄出車站外。目前已疏散所有乘客，至第2月台改搭區間車。
消防隊約在傍晚6時14分接獲報案，緊急出動8輛消防車、27名消防員搶救，目前正出一水線降溫中，無人員受傷，財物損失待查，起火原因調查中。不少網友看到此景嚇壞，稱台鐵最近很不安寧，應要盡速改革。
此外，不少旅客將驚險的一幕錄下，一名旅客將影片發布至爆料公社公開版，從該名旅客拍下的影片可以看到，中壢車站內狂冒濃煙，經過的旅客不時揮舞著手，試圖將眼前的濃煙揮去，據了解，台鐵當下已疏散所有乘客，並前往第二月台改搭區間車。
(中時新聞網)
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