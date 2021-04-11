桃園彩色海芋季11日閉幕，桃園市長鄭文燦大讚16天內湧入超過150萬人次，當場宣布「閉幕不閉園」，展期再延長2周。（蔡依珍攝）

歡迎遊客把握機會欣賞6萬株彩色海芋、2萬株香水百合以及20萬株在地花農生產的草花。(蔡依珍攝)

歡迎遊客把握機會欣賞6萬株彩色海芋、2萬株香水百合以及20萬株在地花農生產的草花。(蔡依珍攝)

歡迎遊客把握機會欣賞6萬株彩色海芋、2萬株香水百合以及20萬株在地花農生產的草花。(蔡依珍攝)

歡迎遊客把握機會欣賞6萬株彩色海芋、2萬株香水百合以及20萬株在地花農生產的草花。(蔡依珍攝)

桃園彩色海芋季16天吸引150萬人次參觀，清明連假期間更創下單日20萬人次的佳績，雙雙破歷年最佳紀錄，桃園市長鄭文萬11日在閉幕式宣布「閉幕不閉園」，展期再延長2周，歡迎大家把握機會，徜徉5.9公頃花海，體驗桃園農村魅力。

鄭文燦說，桃園彩色海芋季不但是桃園疫後首場大型活動，也是北部第一場花卉大型活動，今年活動也與雄獅旅行社合作，推出套裝行程，讓遊客體驗溪海休閒農業區的魅力，至今遊客已超過50團，也成功帶動其他旅行業者相繼開團，累積逾700台遊覽車入園參觀。

鄭文燦說，根據中華電信人流量統計，16天共湧入150萬參觀人次，清明連假4天更創下72萬人次的最高紀錄，也讓當地8家休閒農場的農事體驗，遊客絡繹不絕。在地業者「功學社」也響應，推出彩色海芋季單車步道及期間限定的租車優惠，帶領民眾騎鐵馬體驗海芋季的魅力。

「這麼好的陽光、花海，實在說不出口要閉園！」鄭文燦說，海芋季已成功打響溪海休閒農業區招牌，當場宣布「閉展不閉園」，持續開放遊客觀賞2周，包括7大海洋裝置藝術和5.9公頃的花海，歡迎遊客把握機會欣賞6萬株彩色海芋、2萬株香水百合以及20萬株在地花農生產的草花。

鄭文燦也預告，溪海休閒農業區除了海芋季外，還有以「西瓜節」打造副品牌，即將於5月2日登場，預計推出各種農事體驗如「下田種西瓜」等秒殺活動，也歡迎大家來體驗一日農夫、食農教育的樂趣。

(中時 )