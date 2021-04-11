每個人的個性都有所不同，有些人相當細心，總是隨時關注大家的情緒和狀態，做出體貼他人的行為；但有些人則非常我行我素，根本不在乎其他人的想法，只要想做的事就一定會去做。近日搜狐命理專欄就發文指出，雙子座、獅子座、摩羯座和處女座的人超級「鴨霸」，根本不屑看別人的臉色。

1、雙子座

雙子座的人都有自己的一套做事原則，只要是他們喜歡的事情，就會全力以赴去做到，但同時他們也非常霸道，而且不屑看別人的臉色，因此如果把目標訂的太高，雙子就會不擇手段，在沒經過他人的同意下，隨心所欲地滿足自己的需要，不管別人怎麼批評，他們也毫不在乎。

2、獅子座

獅子座向來就是一個橫行霸道的星座，而且比起看別人的臉色，他們更喜歡別人看他們的臉色來做事，獅子座的人非常驕傲，也有著「大男人主義」的思想，要他們看別人臉色根本不可能，是標準的我行我素的類型。

3、摩羯座

外表看起來高冷的摩羯座做事非常認真，所以工作時他們可以聽得進去別人提出的意見，但如果要他們看別人的臉色辦事，那是完全無法做到的，因為摩羯座絕對不允許其他人在他們的地盤上撒野。

4、處女座

有跟處女座接觸過的人就知道，他們很心高氣傲，對每件事物都有自己的一套想法，非常不喜歡其他人對自己的做事方式指指點點，而且處女也屬於不會卑躬屈膝，或是看別人臉色的類型，因為他們早就習慣我行我素的生活。

(中時新聞網)